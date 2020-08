Wermelskirchen : Virtuelle Ausstellung des Kunstvereins

Wermelskirchen Weil die Corona-Krise den Besuch in Loches unmöglich macht, präsentieren 13 Künstler ihre Werke nun online. Die Organisatoren sind entschlossen, sich durch die Pandemie nicht aus der Bahn werfen zu lassen.

Das Corona-Virus schränkt nicht nur das Leben im engeren Umfeld ein, sondern es liegt in der Natur einer Pandemie, dass davon auch internationale Beziehungen betroffen sind. So etwa jene Aktivitäten, die Städtepartnerschaften mit Leben erfüllen: Der Austausch, der Besuch, das Miteinander über Ländergrenzen hinweg. Konkret betrifft dies nun eine Ausstellung des Kunstvereins Wermelskirchen, die zusammen mit dem Verein Städtepartnerschaft Wermelskirchen – Loches ausgerichtet werden sollte. „Im Vorjahr hatten wir in Wermelskirchen die Werke von Künstlern aus Loches im Markt 9 zu Gast“, sagt Marie-Louise Lichtenberg. Die Wermelskirchenerin ist in beiden Vereinen Mitglied und hatte angeboten, die Organisation als Kuratorin zu übernehmen. „Und dann kam Corona“, sagt sie.