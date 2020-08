Wermelskirchen : „Phön“ punktet mit Funk und Latin-Sounds

Die Musiker traten am Freitag im Haus Eifgen auf. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Die sechs Musiker sind eine bergische Institution. Bei ihrem Auftritt am Freitag überzeugten sie vor allem mit Nummern von Carlos Santana. Auch eine ungewöhnliche Cover-Version von „Smoke on the Water“ stand auf dem Programm.

Eine bergische Musik-Institution hatte am Freitagabend im Rahmen des Kult-In Kreativ Sommers den Weg auf die Bühne im Haus Eifgen gefunden. Die Remscheider Blues-, Funk- und Soulband „Phön“ merkte man die Lust am Spielen auch nach über 45 Jahren des Bestehens noch immer an.

Die sechsköpfige Formation, die stellenweise von Gitarrist Luis Barroso unterstützt wurde, legte gut gelaunt und mit viel positiver Energie vor den rund 40 Zuschauern im coronabedingt luftig besetzten Inneren des Haus Eifgen los.

Der immer mit einem leichten Latin-Swing versehene Sound der Remscheider Kultband passte ohnehin bestens zu diesen sommerlichen Temperaturen. Die Musik von „Phön“ war in etwa das klangliche Äquivalent zu einem Caipirinha am Sandstrand, so locker und flockig klang dieses musikalische Gebräu aus Funk, Blues, Soul, Swing, ein wenig Rock, garniert mit Samba und anderen lateinamerikanischen Rhythmen. Und das sowohl in Eigenkompositionen wie dem schon im Titel entsprechend angekündigten „Funky Monday“, oder „She‘s So Tough“ mit seinem prägnanten Bass-Lauf. Oder auch in den zahlreichen und teils originalgetreu, teils durchaus abenteuerlich dargebotenen Cover-Versionen. Etwa dem Deep-Purple-Überhit „Smoke On The Water“, der mit seinem Latino-Anklang zwar viel von seiner Hardrock-Wucht verlor, dafür aber dem einen oder anderen Alt-Fan ein erkennendes Lächeln auf die Kippen gezaubert haben dürfte.

Und dann waren da Songs, die wie geschaffen für die Remscheider waren. Allen voran natürlich die Musik von Mr. Latin-Rock himself, Carlos Santana. Der kam gleich mehrfach zu Ehren. Etwa mit „Black Magic Woman“ – geschrieben von dem jüngst verstorbenen „Fleetwood Mac“-Gründer Peter Green – oder dem Instrumental „Samba Pa Tí“, bei dem Luis Barroso erstmals richtig sein Können an den sechs Saiten unter Beweis stellen konnte. Aber auch die anderen Musiker waren hervorragend aufeinander eingespielt und man merkte der Band die langjährige Routine in den sicher gespielten Arrangements deutlich an.