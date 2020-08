Konzert in Wermelskirchen : Open-Air am Bahndamm: Vier Bands vor 150 Besuchern

Die Wermelskirchener Band "Ni Ju San" stellt bei dem Konzert ihr neues Album "Gloria" erstmals live vor heimischem Publikum vor. Foto: Ni Ju San

Wermelskirchen Ganz ohne einen „Paukenschlag“ will der Bahndamm den Corona-Sommer nicht verstreichen lassen. Am Samstag, 22. August, gibt es einen Konzertabend auf dem neuen Parkplatz neben der Feuerwache. Mit neuem Album im Gepäck kommt den Wermelskirchener Musikern von „Ni Ju San“ die Rolle der Lokalmatadoren zu.

Die in der Phase der ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen angedachte Reihe von Open-Air-Konzerten wird es nicht geben. Aber ganz ohne einen „Paukenschlag“ will die Jugendinitiative Wermelskirchen als Trägerverein des Autonomen Jugendzentrums (AJZ) Bahndamm den Sommer dann doch nicht verstreichen lassen.

Am kommenden Samstag, 22. August, wartet der selbsternannte „Heißeste Club der Stadt“ mit einem Open-Air-Konzert auf dem neuen Parkplatz zwischen Feuerwache und Bahndamm-Gebäude auf. Vier Bands treten auf, 150 Besucher sind nach dem mit dem Ordnungsamt abgestimmten Konzept möglich. Das kündigt Frank Kaluscha vom Bahndamm an. Der Startschuss fällt um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), um 23 Uhr muss Schluss sein. „Das war eine Bedingung, damit das Konzert unter freiem Himmel möglich ist“, erläutert Kaluscha. Jugendinitiative und Stadt gingen für das Open-Air-Konzert Hand in Hand.

„Der Aufwand ist durch die Corona-Regeln immens. Als wir angefangen haben, das Open-Air zu organisieren, gab es Verordnungen, die mittlerweile mehrfach modifiziert worden sind“, beschreibt der Bahndamm-Sprecher den Verlauf der Planung. Dazu kämen die hohen Kosten für die Schaffung von Infrastruktur, die es kaum möglich machen, ein Plus in der Kasse zu erzielen. Dennoch sind die ehrenamtlichen Bahndamm-Organisatoren zuversichtlich: „Wenn die Kosten eingespielt werden, sind wir zufrieden. Bleibt Geld übrig, werden wir das gerne an die Wermelskirchener Tafel, die der Bahndamm regelmäßig unterstützt, spenden.“

Für das Open-Air-Konzert hat der Bahndamm vier Bands verpflichtet: dabei sind „The Sewer Rats“ und „Detlef“ (beide Köln), „Kontrolle“ aus Solingen sowie „Ni Ju San“ aus Wermelskirchen. Letzteren kommt als Lokalmatadoren eine besondere Rolle zu, denn das Quintett hat nach acht Jahren, in denen es um die Band recht ruhig war, im Mai ihr neues Album „Gloria“ veröffentlicht. Der Corona-Lockdown machte das Vorhaben zunichte, die „Taufe“ des Longplayers Anfang April mit einem Konzert nebst anschließender Party im Bahndamm zu feiern.

Tickets für das Mega-Konzert, für das der Parkplatz für den Aufbau am Samstag ab den frühen Morgen gesperrt wird, sind bereits ausverkauft. Alle Besucher müssen sich registrieren lassen. „Wir werden den einzäunte Platz mit Stehtischen in Parzellen unterteilen – an jeden Stehtisch dürfen maximal zehn Leute Und natürlich herrscht auf dem Weg dahin oder zur Toilette die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Schutz“, blickt Frank Kaluscha aus: „Eine Sitzgelegenheit soll sich jeder selbst mitbringen.“