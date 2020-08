„So ist Wermelskirchen" : Vom Bäumchen zum Wahrzeichen

Als kleines Bäumchen kam das Wahrzeichen im Jahr 1874 nach Wermelskirchen – und fand seinen Platz in der damaligen Südspitze des Parks der Familie Schumacher. Foto: Volker Ernst/Geschichtsverein

Serie Wermelskirchen Der Weihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße hat stürmische Zeiten erlebt und sich einen Platz in den Herzen vieler Wermelskirchener erobert – wie bei Volker Ernst und Bernd Weiß.

Wer im vergangenen Jahr genau hinsah, der entdeckte Volker Ernst unter dem geschichtsträchtigen Weihnachtsbaum in der Carl-Leverkus-Straße. Das schien erstmal nicht verwunderlich: Schließlich ist Ernst einer von Wenigen, der bestens um die Anekdoten, Geschichten und Ereignisse rund um den Baum weiß. Aber an diesem Tag machte Ernst keine Fotos und nahm auch nicht den Zustand des Baumes unter die Lupe: Er sammelte Tannenzapfen, die er vorsichtig in seiner Tasche verstaute. Wieder Zuhause machte sich der Vorsitzende des Geschichtsvereins dann die Mühe und löste die Kerne aus den Zapfen. „Ich hatte in einem amerikanischen Rezept entdeckt, wie man die Kerne am besten einfriert, um ihnen später die Möglichkeit zu geben, kleine Sprösslinge zu bilden“, erzählt Ernst. Vor Augen hatte der Geschichtsforscher das Jubiläumsjahr 2023, wenn Wermelskirchen 150 Jahre Stadtrecht feiert. „Ich dachte, es sei schön, dann ein paar Sprösslinge des große Wahrzeichens verschenken zu können“, sagt Ernst. Inzwischen versucht er sein Glück im Gewächshaus.

Es ist nicht das erste Mal, dass Volker Ernst sich auf die Spuren dieses Baumes machte: Er habe sich von einer Reise in die USA mal Körner mitgebracht und dem Baum dann in seinem Garten beim Wachsen zugesehen. „Nach fünf, sechs Jahren macht er einen Riesenschuss“, sagt er, „vorher wächst er langsam“. Die eigenen Beobachtungen passen bestens zu der Dokumentation aus den ersten Jahren des Baumes in Wermelskirchen. Es sei König Friedrich Wilhelm Carl von Württemberg gewesen, der 1852 die Mammutbäume für sich entdeckte. Er ließ sie ab 1864 im zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart aussäen, es entstanden mehr als 5000 Pflanzen, die er anschließend im Land verteilen ließ. Eines dieser Bäumchen fand seinen Weg 1874 nach Wermelskirchen – in die Südspitze des Parks von Familie Schumacher.

Info Wellingtonie wächst auch an anderen Orten Baum Die Wellingtonie, der Riesenmammutbaum, wächst dank König Friedrich Wilhelm Carl von Württemberg heute an vielen Orten in Deutschland – vor allem in Süddeutschland. In Wermelskirchen finden sich Exemplare des Baums auch am Krankenhaus, an den Stadtwerken und in Tente. Bedeutung Der Baum in Wermelskirchen habe seine Bedeutung eher durch die Kontinuität der Nutzung als Weihnachtsbaum, Ort für den Weihnachtsmarkt und die stete Hege und Pflege gewonnen als durch seine Größe, befindet Volker Ernst.

Mit der Zeit bildete sich rund um diesen einen Baum das Zentrum der Stadt – nachdem der Straßenzug verkauft und bebaut worden war. Hier stand bis 1938 das Rathaus, hier flaggten die Nazis und auch die katholische Gemeinde schlenderte sonntags auf dem Weg zur alten Kirche in der Carl-Leverkus-Straße am Baum entlang. 1938 zog die Verwaltung an die Telegrafenstraße, die politischen Entscheidungen des Zweiten Weltkriegs erlebte der Baum nun aus der Entfernung.

„Aber die Wermelskirchener hatten den Baum inzwischen als ihren Weihnachtsbaum ins Herz geschlossen“, sagt Ernst. Mitte der 1920er Jahre wurde er zum ersten Mal geschmückt – nur in der Nachkriegszeit wurde es noch mal dunkel. Unter dem Baum entstand ein Weihnachtsmarkt, die Menschen feierten im Schatten der Wellingtonie. „Als später dann mal bunte Lichter im Baum auftauchten, war die Empörung groß“, sagt Ernst. Die Wermelskirchener achteten auf ihren Baum – auch als er in den 1970er Jahre plötzlich zu vertrocknen drohte, dann abgeschnitten und schließlich mit großem Aufwand gerettet wurde.

Der General Sherman-Tree in den USA gehört ebenfalls zur Familie der Riesenmammutbäume. „Unser Weihnachtsbaum ist dagegen so klein, dass er in den Stamm passt“, sagt Volker Ernst vom Geschichtsverein. Foto: Volker Ernst

Immer mal wieder wird er seitdem als Rekordbaum gehandelt – als höchster naturgewachsener Weihnachtsbaum des Landes oder womöglich Europas. „Aber Vorsicht“, sagt Ernst, „Rekorde sind oft einen Tag später schon wieder überholt.“ Fest steht: Die letzte Messung ergab 27,3 Meter. „Der General Sherman-Tree in Amerika ist ebenfalls ein Riesenmammutbaum, rund 2500 Jahre alt und 84 Meter hoch“, sagt Ernst lachend, „unser Baum ist ein Kleinkind.“