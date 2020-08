Kultur in Mönchengladbach : Jeanswürste bis nach Krefeld

Info Mit der Ausstellung „repurpose textiles“ knüpft der Kunstverein MMIII Fäden nach Krefeld und Düsseldorf. Auch die Geschichte der Textilindustrie und die Nachhaltigkeitsdebatte werden thematisiert.

Die Zusammenhänge, in denen die Ausstellung „repurpose textiles“ des Kunstvereins MMIII steht, sind ähnlich komplex wie die Bilder des indonesischen Künstlers Ari Bayuaji. Denn Kurator Wilko Austermann hat nicht bloß in den postindustriellen Räumen im Rudolf Boetzelen Silo neun Künstler zusammengebracht, die sämtlich vorgefundenen textilen Rohstoffe in neue künstlerische Zusammenhänge bringen.

Als Dreierausstellung mit dem Krefelder Kunstverein und dem Caritas-Zentrum in Düsseldorf knüpft sie Fäden in die Geschichte der Textilindustrie und in die aktuelle Arbeit mit Flüchtlingen. Außerdem werden die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Integrationsarbeit aufgegriffen. Bayuajis zwei blauschimmernde Querformate dagegen sehen auf den ersten Blick aus wie Petitessen von Yves Klein. Allerdings entpuppen sie sich als kunstvoll überhängende Gewebe, aktuelle balinesische Handwerkskunst, die in farbige Fäden aus an die Traumstrände geschwemmten Plastiknetzen eingewebt und punktförmig herausgezogen sind. Ihre Pendants hängen im Krefelder Kunstverein, in dem schon am Donnerstag der Eröffnungtag war.