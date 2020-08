„Couchgeflüster“: Kölner Trio „Lions & Balloons“ gastiert in der Katt. : Junge Band mit gut ausgereiften Songs

„Couchgeflüster“: Kölner Trio „Lions & Balloons“ gastiert in der Katt.

Wermelskirchen Im Rahmen der „Couchgeflüster“-Reihe gastiert das Kölner Trio „Lions & Balloons“ in der Kattwinkelschen Fabrik. Obwohl die Musiker noch jung sind, spielen sie schon lange zusammen – und das spürt man.

Diese imaginären Bilder zeichnete Moritz Thadens Gesang mal mit fragil geführtem Zeichenstift für sanfte Konturen, mal mit schwungvoll-wuchtigem Pinselstrich für intensive Farben. Bei stickigen Temperaturen in der Kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik erlebten 35 Besucher das Konzert einer Band, das sich in die Erinnerung eingebrannt haben dürfte – derart außergewöhnlich ausgefeilt, eingängig und dennoch abseits vom Mainstream-Einheitsbrei präsentierte sich die Musik des Trios.

Wären die drei Musiker mit Mitte 20 nicht noch vergleichsweise jung, wäre die Überraschung angesichts der ausgereiften Kompositionen weniger intensiv. Aber Sänger und Gitarrist Moritz Thaden, Bassist und Keyboarder Robin Krause sowie Schlagzeuger Hendrik Feller machen schon über zehn Jahre gemeinsam Musik – ein Glücksfall der Kontinuität in schnelllebigen Zeiten. So stellte denn Moritz Thaden beim „Couchgeflüster“ vor dem mit Abstand an kleinen Tischen auf Stühlen im nur von Kerzenschein beleuchteten Zuschauerraum fest: „Wir machen schon sehr,sehr lange gemeinsam Musik – für uns fast ein halbes Leben lang.“