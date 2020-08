Amtsgericht Wermelskirchen : 37-Jähriger sitzt bereits ein – Verfahren eingestellt

Wermelskirchen Nach einem Diebstahl in einem Baumarkt musste sich ein 37-jähriger Georgier vor dem Amtsgericht verantworten. Er zeigte sich geständig und entschuldigte sich für seine Tat.

Die Abwärtsspirale, die letztlich zur Verhaftung im April 2019 führte, hatte auch in Wermelskirchen einen Haltepunkt, der nun vor der Vorsitzenden Richterin verhandelt wurde. Konkret drehte es sich um einen Diebstahl in einem Baumarkt, bei dem der Angeklagte eine Funkfernbedienung, einen dazugehörigen Funköffnungsmelder und zwei WC-Spülungs-Armaturen gestohlen haben soll. Die Gegenstände habe er unter seiner Jacke versteckt, der Wert habe 267 Euro betragen.

Der Angeklagte räumte die Vorwürfe vollständig ein. „Ich schäme mich sehr. Ich war unter Drogeneinfluss, dachte, dass die Spülungs-Armaturen Wasserkräne gewesen wären, die zu Hause defekt waren. Was die Elektrogeräte angeht – da wusste ich nicht einmal, was ich damit hätte anfangen wollen.“ Er sei nicht bei klarem Bewusstsein gewesen. „Frau Richterin, ich nehme seit 20 Jahren Drogen. Jetzt nicht mehr, seit ich im Gefängnis bin. Aber draußen, in Freiheit, war ich wie in einer anderen Welt.“