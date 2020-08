Neues Konzept für Schloss Burg : Es werde Licht!

Bergisches Land Zufrieden schaut sich Malte Maas an, wie ein LED-Bodenspot das Mauerwerk am Eingang von Schloss Burg beleuchtet. Der Gewinner der Ausschreibung für das neue Lichtkonzept für die Burganlage stellte die Ergebnisse vor.

Planer, Architekten und Vertreter der Verwaltung konnten sehen: Wenn alles fertig ist, wird die Burg mit Einbruch der Dämmerung in warmweißes LED-Licht getaucht – innen und außen. Selbst der Bergfried wird mit Licht aufgewertet. Für Gregor Ahlmann, den Geschäftsführer des Schlossbauvereins, der die Burg mit Museum betreibt, ein großer Abend, reiht er sich doch ein in eine Kette von wichtigen Sanierungen, die bald folgen.

Bei 32,5 Millionen Etat für die Sanierung und Neukonzeption des Museums hat man das Geld, die Zeit und offenbar auch die Muße, auf Details einzugehen. Die alte Schule neben dem Schloss wird bald Sitz der Verwaltung sein. Anhand von alten Fotos wurden die Kamine neu als verputzte Ziegeltürmchen gebaut. Auch der Putz des Gebäudes werde sich an historische Vorlagen anlehnen, erklärt Matthias Veldboer, der bei der Solinger Stadtverwaltung die Fäden für die Schloss-Sanierung für die drei Eigentümerstädte der Burg, Remscheid, Wuppertal und Solingen, in der Hand hat.

Kosten Bis das Schloss 2025 komplett saniert ist und die Ausstellung in neuem Gewand erscheint werden 32,5 Millionen Euro investiert sein.

Auch er schaute sich das neue Lichtkonzept an. Er wirkte mindestens so zufrieden wie Malte Maas, dessen Mainzer Firma mit einigen Mitarbeitern für zwei Tage auf der Burg war und viele Positionen für Bodenlampen, solche für Decken und Torbögen ausprobierte. „Das ist eine tolle Burg, ich will hier nicht mehr weg“, sagte Malte Maas.