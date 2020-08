44.000 Urlaubsrückkehrer betroffen : Aufregung und Diskussionen nach Corona-Testpanne in Bayern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) am Mittwoch in München. Foto: AFP/NICOLAS ARMER

Berlin/Düsseldorf In Bayern warten 44.000 Urlaubsrückkehrer bis zu zwei Wochen auf ihre Corona-Testergebnisse. 900 von ihnen wurden positiv getestet und können nun weitere Menschen angesteckt haben, weil sie nichts von ihren Testergebnissen wussten. In anderen Bundesländern gab es solche Klagen bisher nicht.

(kib/mar/qua/rky) Die massiven Verzögerungen bei der Übermittlung der Corona-Testergebnisse von Urlaubsrückkehrern in Bayern haben eine bundesweite Debatte über mögliche Engpässe ausgelöst. In anderen Bundesländern gibt es aber nur vereinzelte Klagen über Testergebnisse, die zu langsam, auf falschem Weg oder gar nicht an die Betroffenen übermittelt werden. In der Mehrheit der Fälle gelinge eine Übermittlung binnen 24 bis 48 Stunden.