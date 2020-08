Ehrung verdienter Bürger : Kreis nimmt Vorschläge für den Verdienstorden an

Wermelskirchen / Rhein-Berg Für Verdienste um das Allgemeinwohl verleiht der Bundespräsident als höchste Auszeichnung des Staates den Verdienstorden.

Beim Rheinisch-Bergischen Kreis nimmt Süheyla Bas, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte, die Anregungen entgegen und holt weitere Referenzen, um ein umfassendes Bild von den Tätigkeiten der vorgeschlagenen Person zu erhalten. „Mir ist es wichtig, die großartige ehrenamtliche Arbeit von Frauen mit der Verleihung des Verdienstordens zu würdigen. Gerne nehme ich daher Anregungen auf und leite diese nach einer Prüfung an die beteiligten Stellen weiter“, so Süheyla Bas.

Ein Vorschlag sollte Vor- und Nachnamen, Wohnanschrift, Geburtsdatum und eine Darstellung von Art und Umfang der besonderen Verdienste um das allgemeine Wohl enthalten. Zusätzlich sind Referenzpersonen oder Organisationen, die zu dem Vorschlag Stellung nehmen können, hilfreich. Wenn alles passt, wird der Vorgang über die Bezirksregierung in Köln und die Staatskanzlei des Landes NRW an das Bundespräsidialamt weitergeleitet. Hier wird letztlich über eine Auszeichnung entschieden.

In einem Schreiben an die Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen, Frauenarbeitskreise der Parteien und Institutionen, die sich für Frauenrechte einsetzen, warb Santelmann dafür, Frauen für den Bundesverdienstorden vorzuschlagen. Auch bei der Ehrung verdienter Bürger werden Personen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren. In den vergangenen zehn Jahren wurden 72 Goldene Ehrennadeln an Frauen und 121 an Männer überreicht. Auch hier werden mehr engagierte Frauen gesucht.