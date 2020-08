Hilden : Neustart für die Kunst in Corona-Zeiten

Hilden Die neanderlandART20 im Gewerbepark-Süd an der Hofstraße 64 bietet viel Sehenswertes aus dem Kreis. 47 Exponate verschiedener Künstler sind zu sehen.

Der Typ mit dem Hirschkopf auf den Männer-Schultern im T-Shirt verschränkt energisch die Arme und wirbt so für die „neanderland ART20“. Ein entschlossenes Statement für die jurierte Ausstellung des Kreises Mettmann, die – Corona zum Trotz – am Sonntag im Gewerbepark-Süd eröffnet wurde. Das Bild des Erkrather Künstlers Michael Oliver Flüß hängt in Partnerschaft mit dem Mann im Anzug, der, begleitet von einem jungen Pinguin gleich daneben hängt, den Titel „Spießer“ trägt.

Um es gleich vorweg zu sagen: Alle 47 Exponate sind sehenswert. Kunst in diesen Zeiten zu zeigen, bedeutet Mut und Verantwortung seitens der Veranstalter. Und auch Abstand halten. So fand die offizielle Eröffnung der kreisweiten Ausstellung auf dem Fabrik-Hof des Gewerbeparks unter weißen Zeltdächern und mit nur rund 120 geladenen und offiziell angemeldeten Gästen statt, zu denen die meisten der ausstellenden Künstler zählten. Gastgeber Karlernst Braun erinnerte an die Situation am Ende des Zweiten Weltkrieges: „Damals war es hier auf diesem Firmengelände viel schlimmer als die heutigen Einschränkungen.“ Landrat Thomas Hendele verbreitete Optimismus: „Wir können es.“, ließ aber nicht unterwähnt, dass besonders die Kunstszene in den letzten Monaten enorm gelitten hätte. Wohl auch deshalb nannte er alle 37 Künstler/innen namentlich, die zum Erfolg der Präsentation bildender Kunst beigetragen haben.

Das zweite Mal seit ihrer Gründung 2014 wurde die „neanderlandART“, die alle zwei Jahre statt findet, jetzt in Hilden eröffnet. Ein Grund für Bürgermeistern Birgit Alkenings sich zu freuen – auch angesichts des Werbeplakates: „Wir sind hier in Hilden auch Platzhirsche“. Die Bürgermeisterin wies nicht nur darauf hin, dass in Deutschland in der Kulturbranche mehr Menschen als in der Auto-Industrie arbeiten. Sie sah in den neuen, durch das Virus bedingten Gegebenheiten (zum Beispiel dem „Streaming“, also der Direktübertragung von Veranstaltungen durch das Internet) auch zukünftige Chancen für Menschen, die durch körperliche Einschränkungen an Veranstaltungen nicht teilnehmen könnten. Zur Ausstellung selbst durften nur immer 30 Personen mit Maske in die Räumlichkeiten.