Große Dhünn-Talsperre in Dabringhausen : „Wasser verbindet“ ist ein neuer Lernort

DIe Ausstellung „Wasser verbindet“ arbeitet mit modernster Technik, wie dieses 3D-Modell der Dhünn-Talsperre zeigt (v.l.): Birgit Bär (aqualon), Tobias Mika (Biologische Staion), Buchautorin Marita Jendrischewski, Ausstellungsgestalter Helmut Kessler sowie die aqualon-Spitze Georg Wulf, Stephan Santelmann und Marion Lück. Foto: Stephan Singer Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Die aqualon-Ausstellung an der Großen Dhünn-Talsperre ist ein beeindruckendes Multimedia-Interaktiv-Projekt. Sie öffnet am Donnerstag.

Von Stephan Singer

Was lange währt, wird endlich gut: Eigentlich sollte die Dauerausstellung in der ehemaligen Schlosserei des Wupperverbandes an der Großen Dhünn-Talsperre bereits im vergangenen Frühjahr eröffnet werden – aber die Corona-Pandemie und Materialengpässe verzögerten den Startschuss. Nun ist die Ausstellung „Wasser verbindet“ ab Donnerstag, 12. Mai, für die Öffentlichkeit zugänglich. „Wir haben hier einen ganz besonderen Ort geschaffen, auf dessen Fertigstellung wir lange hingefiebert haben – wir wollen jetzt nicht mehr länger warten, auch wenn es noch eine offiziellen Festakt zur Einweihung geben wird“, sagte Georg Wulf, Vorstand vom Wupperverband und Vorsitzender des aqualon-Vereins.

Die Schau auf 120 Quadratmetern Ausstellungsfläche besticht durch moderne Architektur und Interaktivität. „Inhaltlich geht es um Trinkwasser“, fasste Georg Wulf zusammen: „Es geht darum, den Wert den Wassers in das Bewusstsein der Menschen der zukünftigen Generationen zu verankern.“ Für die gesamte Wasserwirtschaft sei die Anpassung an die Veränderungen durch den Klimawandel die größte Herausforderung.

Info Ausstellung ist an vier Tagen geöffnet Öffnungszeiten Die aqualon-Ausstellung „Wasser verbindet“ ist von donnerstags bis sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Je nach Bedarf und Nachfrage ist eine Anpassung der Öffnungszeiten möglich. Große Dhünn-Talsperre Mit ihren 81 Millionen Kubikmeter Fassungsvermögens kann rechnisch jeder auf der Erde lebende Mensch mit zehn Litern Wasser versorgt werden. Internet www.aqualon-verein.de

Mit der Sanierung der ehemaligen Zentralschlosserei an der 1988 in Betrieb genommenen Großen Dhünn-Talsperre schafft der aqualon-Verein einen „aqualon Satellit Lindscheid“, der neben der Ausstellung unter dem Titel „Wasser verbindet“ auch einen Multifunktions- und Konferenzraum mit Büro der Geschäftstelle sowie ein von „Die Kette“ betriebenes Bistro beheimatet. Bauherr der Sanierung und Installation der aufwendig, detailverliebten und informativen Ausstellung ist der Wupperverband, der für die Gebäudenutzung mit aqualon einen Vertrag abgeschlossen hat. „Wasser ist unser aller Lebenselixier, deshalb soll diese dauerhaft eingerichtete Ausstellung ihre Strahlkraft in den gesamten Kreis entwickeln und auf die vielen Passanten, Wanderer und Spaziergänger, die hier vorbeikommen, wirken“; blickte Landrat Stephan Santelmann aus. Bürgermeisterin Marion Lück, kündigte an: „Diese Ausstellung bildet ein richtiges Kleinod, das eine tolle Zukunft hat, die auf uns wartet. Als Bürgermeisterin freue ich mich ganz lokalpatriotisch darüber, dass sich diese Ausstellung in Wermelskirchen befindet – ich habe Größeres damit vor.“ Bildung und Erziehung seien für sie wichtige Aspekte der Ausstellung, für deren Besuch sie bereits mit einer Kindergartengruppe in Kontakt stehe: „Die Ausstellung ist für Kinder und Jugendliche spannend, da sie nicht nur Angucken und Anhören, sondern auch Ausprobieren können – das muss als Kernelement ausgebaut werden, um die Jungen und Mädchen zu begeistern.“ Letztlich müssten alle Menschen eingestehen: „Die trockenen Sommer und dann das Starkregenereignis haben verdeutlicht, dass der Klimawandel bei uns angekommen ist.“ Der Umgang damit bedürfe des Wissens, zu der die Ausstellung „Wasser verbindet“ einen bedeutenden Teil beiträgt.

Der Umbau und die Sanierung schlugen mit knapp 400.000 Euro zu Buche, dazu kommen die Kosten für Inventar, Ausstattung und Mobilar. 65 Prozent der Kosten deckte die Leader-Förderung.