Senioren-Park in Wermelskirchen : Zehn Jahre Tagespflege im Carpe Diem

Wermelskirchen Zum Jubiläum ehrt der Senioren-Park seine Mitarbeiterinnen, die täglich im Einsatz für Pflegebedürftige und deren Angehörige sind. Als Ehrengast tritt Poetry-Slammer Lars Ruppel auf.

Als Stippe-Reichert 2012 zu Carpe Diem kommt, baut sie den neuen Bereich mit auf und übernimmt innerhalb weniger Monate dessen Leitung. Glaubt man den warmen Worten ihrer Kollegen, bringt sie mit ihrer Herzlichkeit, ihrem Tatendrang und ihrer Kreativität schnell frischen Wind in die Pflege. „Wir waren immer sehr darauf aus, dass wir keine Insel darstellen im Rahmen des Gemeinwesens, sondern ein Teil davon sind. Wir haben immer geschaut: Wo können wir aktiv werden? Wo können wir unterstützend wirken? Diese Verflechtung im Gemeinwesen hat sich im Laufe der Jahre verstärkt“, so Stippe-Reichert. Bereits nach einem halben Jahr nach Gründung habe man von einer Vollauslastung der Tagespflege sprechen können.

Zu Ehren ihrer Arbeit – „der Vorzeigetagespflege von Carpe Diem“ – überreicht Geschäftsführer Jan Christian Schreiter das Ehrenabzeichen. Auch Bürgermeisterin Marion Lück findet lobende Worte für Leiterin und Einrichtung. Gleichzeitig weiß sie, was sich für die Pflege verändern muss: „Die Pflege benötigt generell ein gutes Image, damit wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Bei Carpe Diem sieht man, wie toll ein engagiertes Team zusammenarbeitet und wie viel Fachkompetenz hier zusammenkommt. Nichtsdestotrotz braucht es die Wertschätzung in der Gesellschaft. Und eine entsprechende finanzielle Ausstattung.“

Mit ihrem Team aus Mitarbeiterinnen will Stippe-Reichert ebendiese Wertschätzung erreichen – durch ein kontinuierlich verbessertes Angebot und neue Wege. „Wir haben drei Säulen, die mir persönlich sehr wichtig sind“, sagt sie. „Zum einen den Tagesgästen, die zu uns kommen, Lebensfreude zu vermitteln und ihnen zu ermöglichen, so lange wie möglich in einem häuslichen Umfeld zu verbleiben. Außerdem den pflegenden Angehörigen eine Entlastungssituation zu schaffen. Und drittens ist es wichtig, dass wir im Gemeinwesen verankert sind.“

Dafür ist sie bereit, auch unkonventionelle Wege zu gehen. Anlässlich des Jubiläums lädt sie den Poetry-Slammer Lars Ruppel ein, der mit seinem Programm „Weckworte“ Zugang zu demenziell veränderten Menschen finden und ihre Begeisterung für Poesie wieder wecken möchte. „Denn es gibt zwei Punkte im Leben, an denen uns die Relevanz von Sprache ganz bewusst wird: Am Anfang des Lebens, wenn wir merken, wie weit Sprache uns bringt. Und am Ende des Lebens, wenn sie uns abhanden kommt.“ Bei Carpe Diem habe er direkt eine positive Stimmung gespürt und gemerkt was passiert, wenn sich gut um Menschen gekümmert wird.