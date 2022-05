Bisher nur in den Bürgerhäusern oder im „Film-Eck“ : Trauungen bald auch an anderen Standorten möglich

Wermelskirchen Die Stadtverwaltung betont die Notwendigkeit eines „würdigen Rahmens“ und will mögliche Orte im Stadtgebiet sowie Kosten und Personalbedarf ermitteln.

Einmütig stimmte der Hauptausschuss einem CDU-Antrag zu, wonach die Stadtverwaltung ein Konzept erarbeiten soll, dass standesamtliche Trauungen nicht nur wie bisher im Trauzimmer in den Bürgerhäusern oder für größere Gesellschaften im „Film-Eck“-Kino ermöglicht. „Das soll natürlich kostenneutral für die Stadt erfolgen, in dem die gegebenenfalls erhöhten Kosten den Brautpaaren in Rechnung gestellt werden. Aber der Bedarf ist da und eine Abwanderung von Wermelskirchener Trauungen in andere Städte soll verhindert werden“, erläuterte Stefan Leßenich.