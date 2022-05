Interkommunale Zusammenarbeit : Die Kulturverbundenheit der Nachbarstädte stärken

Jasmin Dorner ist die interkommunale Kulturmanagerin. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Der Kulturentwicklungsplan wird als Manifest für die Arbeit von Burscheid und Wermelskirchen schriftlich niedergelegt werden. Auf dem Weg dahin bilden vier Konferenzen die Zwischenstationen.

Vier Konferenzen bilden die Stationen auf dem Weg zum Kulturentwicklungsplan, der in einem Jahr schriftlich niedergelegt und dann als Manifest für die gemeinsame Arbeit der Kulturszenen aus Burscheid und Wermelskirchen dienen soll. Um Wirkung in der Öffentlichkeit zu erzielen, gibt es inzwischen ein Logo. Dazu wird in den kommenden zwei bis drei Wochen eine Homepage unter www.kulturverbunden.net im Internet verfügbar sein. Das berichtete die Kulturmanagerin der Städte Burscheid und Wermelskirchen, Jasmin Dorner, auf einer gemeinsamen Sitzung der Fachausschüsse der beiden Nachbarstädte im Wermelskirchener Ratssaal.

Verbunden mit dem Start der Homepage wird dort ein Fragebogen zum Download zur Verfügung stehen, um Informationen zur und Wünsche für die Kulturlandschaft zu sammeln. „Am Anfang steht die Bestandsaufnahme und damit bin ich bereits beschäftigt“, sagte Jamsin Dorner und appellierte: „Dazu gehören die Fragebögen – also bitte fleißig ausfüllen.“ Zusätzlich will die Kulturmanagerin im Einzelhandel und bei Veranstaltungen Postkarten auslegen, mit denen sich Interessierte ebenfalls an der Umfrage beteiligen können. Auf Nachfrage betonte Jasmin Dorner: „Ich schließen niemanden aus, der sich angesprochen fühlt und sich an dem Kulturentwicklungsplan beteiligen will.“ Das könne auch der Vertreter eines Sportvereins sein, der einmal im Jahr eine Kulturveranstaltung organisiert.

Grundsätzlich habe der Kulturentwicklungsplan den Anspruch, Nachhaltigkeit entstehen zu lassen, blickte Jasmin Dorner: „Es wird am Ende Vorhaben geben, die auf drei Jahre oder auch zehn Jahre angelegt sein können.“

Im September/Oktober diesen Jahres soll die Auftaktveranstaltung in der Kattwinkelschen Fabrik die Ergebnisse der Fragebögen präsentieren und Themenbereiche, die interkommunal bearbeitet werden können, vorstellen. Letztere würden sich aus der Bestandsaufnahme ergeben, beschrieb die Kulturmanagerin das Vorhaben. Im Burscheider Megafon geht es dann im November/Dezember 2022 weiter mit einer Analyse von Stärken und Schwächen der einzelnen Kulturszenen. Dabei vertiefen die Teilnehmer einzelne Schwerpunkte an moderierten Thementischen. Wieder in der Katt stellen sich die Teilnehmer des öffentlichen Veranstaltungsquartetts im Januar/Februar 2023 die Frage: „Wie sehen Visionen für eine interkommunale Kulturarbeit aus?“ Eine Zielkonferenz im März 2023 im Megafon in Burscheid legt letztlich Handlungsempfehlungen und angedachte Maßnahmen fest, die im Kulturentwicklungsplan ihren Niederschlag finden.