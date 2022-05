Kultur in Wermelskirchen : Musikalische Comedy in der Katt

Musikalische Comedy in der Katt

Kultur in Wermelskirchen

Das Duo „Suchtpotenzial“, bestehend aus Julia Gámez Martín und Ariane Müller, kommt am 14. Mai in die Katt. Foto: Torsten Goltz

Wermelskirchen Das musikalisch-komödiantischen Ensemble „Microband“ und die Musik-Comediennes von „Suchtpotenzial“ sind am 13. und 14. Mai zu Gast in der Kattwinkelschen Fabrik.

Am Freitag, 13. Mai, startet die Kulturinstitution mit dem musikalisch-komödiantischen Ensemble „Microband“ und dessen Programm „Duell“ ins Wochenende. Die Künstler Luca Domenicali und Danilo Maggio nehmen das Publikum in ihrer neuen Bühnenshow – mit größtenteils selbstentworfenen Instrumenten – auf eine Reise durch die Musikgeschichte: Von Pink Floyd, Queen, Mozart, Police, Chopin und Abba über Bob Marley, Bach, Händel, Nena und viele andere. „‘Duell‘“ ist eine Garantie für einen irrwitzigen Abend, der das Publikum köstlich unterhält“, sagt Veranstalter Achim Stollberg. Das Programm dauert rund 80 Minuten. ohne Pause. Tickets gibt es für 18 Euro an der Abendkasse und 15 Euro im Vorverkauf unter www.kattwinkelsche-fabrik.de. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn der Show um 20 Uhr.