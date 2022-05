Vereinsleben in Wermelskirchen : WTV ruft dringend nach Unterstützung

Ehrungen für treue Mitglieder: Anne Ueberholz (2.v.l.) und Walter Thiel (2.v.r.) vom WTV-Vorstand zeichneten Celine Weber, Erna Bosbach, Gerhard Franzke, Monika Dehnert, Werner Pohl, Nicol Korff und Monika Draheim (v.l.) aus. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Der Wermelskirchener Turnverein bestätigt bei der Mitgliederversammlung seinen Vorstand und ehrt treue Mitglieder. Vor allem die Nachfragen nach Kinderturnen steigen stetig.

Von Theresa Demski

Anne Ueberholz zählt am Donnerstagabend etwa nervös die Besucher. Bei einem Verein mit mehr als 1500 Mitgliedern ist es eine Herausforderung, die nötigen fünf Prozent zur Vorstandswahl zusammen zu bekommen. Als sich auch die 40. Reihe in der Anwesenheitsliste füllt, atmet die Vorsitzende des Wermelskirchener Turnvereins auf. „So gerade eben geschafft“, sagt sie. Schließlich hat der Verein an diesem Abend im Bürgerzentrum noch viel vor: Auf der Tagesordnung stehen Wahlen. Für die nächsten zwei Jahre sucht der Verein eine Vorsitzende und einen Geschäftsführer – außerdem Beisitzer. Zähneknirschend lassen sich schließlich Anne Ueberholz und Geschäftsführer Walter Thiel erneut aufstellen. Andere Kandidaten finden sich nicht. Thiel geht mit einem einstimmigen Ergebnis in die nächste Wahlperiode, Anne Uberholz bekommt eine Gegenstimme – die ihres Mannes. Der Aufwand sei zu hoch, sagt Matthias Ueberholz im Verlauf der Versammlung. Die Belastung der Vorstandsmitglieder wachse immer weiter. Er regt dringend Strukturveränderungen an, womöglich die Einstellung eines bezahlten Geschäftsführers.

Auch Anne Ueberholz weiß von der hohen Belastung der Ehrenamtlichen – nicht nur im Vorstand. Man denke bis zur nächsten Versammlung über eine Satzungsänderung nach, kündigt die Vorsitzende an. „Es gibt viel zu tun“, betont sie auch im Jahresbericht, „jede Abteilung kann dringend helfende Hände gebrauchen.“ Nur so könne der Verschleiß von Ehrenamtlichen vermieden und das breite Angebot des Vereins aufrechterhalten werden. Die Vorsitzende erinnert an die Auflagen der Pandemie, als die Übungsleiter zusätzlich gefordert waren, Dokumentationen über Test- oder Impfstatus zu führen. Inzwischen seien viele der Auflagen zurückgeschraubt worden. „In allen Abteilungen läuft der Betrieb wieder“, sagt Anne Ueberholz. Während der Pandemie seien einige neue Konzepte entstanden. Die Mitgliederzahlen, die etwas gelitten hätten, würden inzwischen wieder steigen. „Wir bewegen uns langsam wieder Richtung 1600 Mitglieder“, sagt Anne Ueberholz. Vor allem das Kinderturnen werde immer stärker nachgefragt. In den vergangenen Monaten seien neue Gruppen entstanden, die sich hoffentlich etablieren. „Hätten wir mehr Trainer und mehr Hallenzeiten könnten wir noch mehr Angebote in diesem Bereich aufbauen“, sagt die Vorsitzende.

Info Beisitzer unterstützen im Vorstand Wahl Vorsitzende Anne Ueberholz und Geschäftsführer Walter Thiel bekommen im Vorstand weiterhin Unterstützung. Die Versammlung bestätigte Kirstin Wirtz und Wolfgang Lorenz als Beisitzer, Wolfram Doll wurde neu als Beisitzer gewählt. Bernd Meyer gehört künftig dem Ältestenrat an. Kooperation Der WTV hat die Türen seiner Angebote für Geflüchtete geöffnet. Anne Ueberholz appellierte während der Versammlung, einen Beitrag in schweren Zeiten zu leisten und vor allem den Kindern aus der Ukraine die Möglichkeit zu geben, etwas Ablenkung im Sport zu finden. „Wir können nicht viel tun“, erklärte sie, „aber wir wollen helfen.“

Auch ihr „Sorgenkind“, die Schwimmabteilung, sei inzwischen auf einem guten Weg – aktuell ohne Abteilungsleiter. „Wir müssen die riesigen Rückstände der Corona-Phase abarbeiten“, sagt sie und erinnert an die Kinder, die Schwimmen lernen wollen. Der Verein müsse da einfach um etwas Geduld bitten, um von den „Wahnsinns-Wartelisten“ runterzukommen.

Zumindest finanziell dürfte die Corona-Phase keine schweren Spuren für den Verein hinterlassen haben. Für das vergangene Jahr rechnet der WTV mit einem Plus von rund 8000 Euro. „Nachdem die Handballer zu uns zurückgekehrt sind, rechnen wir wieder gemeinsam ab“, erklärt Thiel mit Blick auf den Kassenbericht.

Die Berichte der Abteilungen fallen schließlich wechselhaft aus: Die Sportler kämpfen mal mehr und mal weniger mit den Folgen der Pandemie und dem Rückgang der Zahlen. In vielen Fällen stand der Spielbetrieb eine Zeit lang still. Aber die Abteilungen haben Pläne: Die Schützen haben in eine Modernisierung ihrer Anlage investiert, die Handballer wünschen sich mehr Hallenzeiten und wollen zur Nachwuchswerbung enger mit den Grundschulen zusammenarbeiten. Auch die Volleyballer werben um neue Mitglieder – und hegen den Wunsch, künftig auch eigenen Nachwuchs heranzuziehen.