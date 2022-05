Veranstaltung in Wermelskirchen : Angebote setzen auf Entschleunigung

Veranstaltung in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Musikschule Wermelskirchen startet „Well-being-Workshops“ für Erwachsene. Am kommenden Samstag können Interessierte schon mal schnuppern.

Celia Spielmann weiß um die Kraft der Musik. Die Leiterin der Musikschule kennt die entschleunigende Wirkung der Melodien. Und so geht es auch vielen der Musiklehrer. Deswegen installiert die Musikschule nun drei neue Workshops für Erwachsene. Die „Well-Being-Angebote“ wollen Interessierten neue Wege zur Entspannung zeigen. „Es geht darum, die heilsame Wirkung von Klängen und Musik zur Selbstfindung und Stärkung mentaler Fähigkeiten zu nutzen“, erklärt Celia Spielmann.

Dafür hat das Team der Musikschule drei unterschiedlich ausgerichtet Angebote konzipiert. Wer die drei Workshops unverbindlich kennenlernen möchte, ist zum Schnuppertag eingeladen, der am Samstag, 7. Mai, ab 11 Uhr stattfindet. Anmeldungen für die begrenzten Plätze des Schnupperangebots sind per E-Mail an info@musikschule-­wermelskirchen.de möglich.