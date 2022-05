Ski-Club Wermelskirchen : Neue Übungsleiter für die Ski-Club-Skischule

Wermelskirchen Sieben junge Ski-Übungsleiter haben im Stubaital/Österreich am „Instructor-Lehrgang“ teilgenommen und die nächste Lizenzstufe erreicht.

Nach langer Corona-Durststrecke nutzten zehn Sportler des Ski-Clubs in den Osterferien die Lehrgangsangebote des Westdeutschen sowie des Bayrischen Skiverbandes, um ihre Ausbildung als Übungsleiter zu starten bzw. fortzuführen. Leo Müßener und Sebastian Döring belegten die Lehrgänge der ersten Ausbildungsstufe als Trainer C-Ski Alpin bzw. Snowboard. Sieben junge Ski-Übungsleiter, die bereits den C-Trainerstatus haben, nahmen an dem „Instructor-Lehrgang“ im Stubaital/Österreich teil, um die nächste Lizenzstufe, Trainer B-Ski Alpin, zu erlangen. „Das hat es noch nie im Ski-Club gegeben“, kommentierte Sportwart Ulf Ramspott begeistert. „Von unserem Verein nehmen regelmäßig sehr gute, sportliche Skiläufer an diesem Lehrgang teil, aber „sieben auf einen Streich“ - ein Novum.“