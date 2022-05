Gespräch mit dem Carpe Diem-Geschäftsführer : „Charakter von stationärem Wohnen muss sich ändern“

Interview Wermelskirchen Zum zehnjährigen Jubiläum der Tagespflege im Senioren-Park Carpe Diem spricht Geschäftsführer Jan Christian Schreiter über die Entwicklung der Einrichtung – und was sich politisch für die Pflege ändern muss.

Jan Christian Schreiter Der Senioren-Park ist hier Ende 2000 in Betrieb gegangen, damals mit dem Angebot der stationären Pflege, der Kurzzeitpflege und des betreuten Wohnens. Dann haben wir ergänzend den ambulanten Dienst hinzugenommen und eben 2012 die Tagespflege. Ich hatte immer die Vorstellung, jegliche Leistungen in der Tagespflege anbieten, um den Betroffenen genau die Betreuung und das Angebot zu ermöglichen, was sie genau in ihrer Situation brauchen. Das geht nur, wenn man alles anbietet. 2008 gab es eine Reform der Pflegeversicherung, dadurch wurde die Refinanzierung der Tagespflege verändert. Dadurch wurde es erst möglich, sie wirtschaftlich zu betreiben. Das war für uns der Anlass, sie ab 2008 in unseren Einrichtungen einzuführen. In Wermelskirchen dann ab 2012.