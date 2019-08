Programm und Highlights in Wermelskirchen : Was man über die Kirmes wissen muss

Wermelskirchen Mit Fahrgeschäften auf Schwanenplatz und Loches-Platz soll die kommende Kirmes die größte werden, die in Wermelskirchen je veranstaltet wurde. Wir beantworten in einer Übersicht die wichtigsten Fragen zur Veranstaltung.

Dieses Mal ist es anders. Wenn Paul Engelbracht als federführender Organisator vom Ordnungsamt diese Worte über die bevorstehende Kirmes sagt, haben sie Gewicht. Seit 1986 ist Engelbracht in der festlichen Organisation involviert. „Dieses Jahr wird es anders als alle anderen Kirmes-Veranstaltungen bisher“, sagt er nun. Schwanenplatz und Loches-Platz sind nun über die Eich miteinander verbunden. Das bedeutet mehr Raum für die Kirmes, mehr Fahrgeschäfte und – so die Erwartung – deutlich mehr Besucher. In diesem Beitrag beantworten wir die wichtigsten Fragen zum fünftägigen Programm aus Kirmes, Krammarkt und verkaufsoffenem Sonntag.

Die 423. Herbstkirmes startet am Freitag, 23. August, ab 16 Uhr mit dem Fassanstich. Ab dann ist der Krammarkt auch für Besucher offen. Am Sonntag bieten viele Geschäfte und Händler mit Ständen ihre Ware an. Abgeschlossen wird das Fest traditionsgemäß mit einem Feuerwerk am Dienstag, 27. August, um 22 Uhr.