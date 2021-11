Der Markt startet am 19.November auf dem Vorplatz des Benrather Schlosses : Auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Schloss gilt die 2G-Regel

Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr soll es 2021 wieder einen Weihnachtsmarkt vor dem Benrather Schloss geben. Foto: Günter von Ameln

Düsseldorf Für die Lichterschau „Lumagica“ in Teilen des Schlossparks bleibt es bei der 3G-Regel. Am Totensonntag bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Er endet am Sonntag, 19. Dezember.

In zwei Wochen, am Freitag, 19. November, öffnet um 14 Uhr der Weihnachtsmarkt vor dem Benrather Schloss. Da die Stadt Düsseldorf zum 1. November für sämtliche Veranstaltungen der Stadt und deren Kulturinstitute die 2G-Regel eingeführt hat, gilt somit auch für den Weihnachtsmarkt der Stiftung, dass sich nur Geimpfte und Genesene auf dem Platz aufhalten dürfen. Wie die Einhaltung dieser Vorgabe vom Veranstalter, der Stiftung Schloss und Park Benrath, überprüft werden wird, wird derzeit noch überlegt, sagte eine Stiftungssprecherin auf Anfrage.

Etwas hakelig ist die Vorgabe, da zur Lichtershow „Lumagica“, die zeitgleich zum Markt in Teilen des Schlossparks stattfindet, die 3G-Regel gilt, also geimpft, genesen oder getestet. Das ist möglich, weil es sich um einen externen Veranstalter handelt.