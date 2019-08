Urteil am Amtsgericht Wermelskirchen : Ohne Führerschein erwischt – der Ehefrau ging’s schlecht

Wermelskirchen Es war ein Klassiker: Weil der eigentliche Fahrer des Autos nicht in der Lage war, nach Hause zu fahren, setzte sich derjenige, der nicht fahren durfte, hinters Steuer. Und kam natürlich prompt ohne Führerschein in eine Fahrzeugkontrolle.

So war es einem Metzger passiert, der sich nun vor dem Amtsgericht wegen Fahrens ohne Führerschein zu verantworten hatte. Am 17. Januar war der Mann mit seiner Frau und dem Hund an der Berliner Straße in eine Verkehrskontrolle geraten, bei der festgestellt wurde, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte.