Bester Dachdecker-Azubi kommt aus Wermelskirchen : Vom Abitur über die Dachdecker-Lehre zur Architektur

Dachdecker Filip Kühn bei der Arbeit. Foto: Kühn

Wermelskirchen Jugendliche und Ausbildungsmarkt – kommen diese zwei Worte in einem Satz vor, geht es immer wieder um die selben Themen. Dann wird den Hang zum Studium moniert, die Vorliebe für Bürojobs und auf den Fachkräftemangel hingewiesen.

„Wenn du vom Gymnasium kommst, kommt kein Schwein auf die Idee, Dachdecker zu werden“, sagt Filip Kühn aus Wermelskirchen. Genau dafür hat sich der 21-Jährige nach seinem Abitur entschieden. Sämtliche Klischees über die Beziehung von Jugendlichen zum Handwerk treffen auf Kühn nicht zu. Bei der Lossprechung zeichnete ihn die Kreishandwerkschaft Bergisches Land als Prüfungsbester unter 41 Dachdecker-Gesellen aus.

„Ich wollte nicht unbedingt nach zwölf Jahren Schule direkt ein Studium anfangen“, sagt Kühn. Eine Lehre im Handwerk könne man lebenslang nutzen. Trotzdem war er eine der wenigen Ausnahmen in seiner Klasse, die sich nach dem Abitur für eine handwerkliche Ausbildung entschieden. Nach der Empfehlung eines Freunds fing Kühn eine Lehre bei der Zimmerei und Dachdeckerei Pleuser an. Und hat sich ziemlich schnell in den Beruf verliebt. „Das ist vielleicht der umfangreichste Beruf auf der Baustelle.“

Denn der Tätigkeitsbereich eines Dachdeckers beschränkt sich heutzutage nicht nur auf das Dach. „Das gibt es gar nicht mehr“, so Kühn. Die Arbeiten fangen schon im Keller an, wo man Wände und Boden abdichten muss, damit keine Feuchtigkeit reinkommt. Man sei als Dachdecker auch Klempner, Fliesenleger und Zimmerer. Holz, Keramik und Kupfer gehören zu den Arbeitsmaterialien. Legt man ein Gründach an, kommen sogar Pflanzen dazu.

Für den Weg zur besten Prüfung in der Region hat der Wermelskirchener keinen geheimen Ratschlag parat. „Ich habe mich ein halbes Jahr darauf vorbereitet“, sagt er. Für das praktische Projekt sei er fast jedes Wochenende im Betrieb gewesen, um verschiedene Handgriffe zu üben. Dass er ein gutes Zeugnis bekommen würde, habe er erwartet. „Aber mit dem besten Abschluss habe ich nicht gerechnet.“ Und wie geht es weiter?