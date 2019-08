„Inklusion im Kindesalter schafft die Basis für tolerante Gesellschaft“ : Freie Wähler beantragen Geld für die Anschaffung von Spielgeräten

Wermelskirchen Die Freien Wähler im Landschaftsverband Rheinland (LVR) wollen die finanzielle Ausstattung zur Förderung von Menschen mit Behinderungen beispielsweise in Kitas, Schulen und Arbeitsplätzen auf Spielplätze erweitern.

Ein Antrag soll im Herbst eingebracht und bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2020/2021 beschlossen werden. Henning Rehse, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, bringt das Kernanliegen auf den Punkt. „Als größter deutscher Leistungsträger für Menschen mit Behinderung ist es unsere besondere Pflicht, unser Engagement für eine inklusive Gesellschaft gerade dort anzusetzen, wo die entscheidende Grundlage für eine erfolgreiche Inklusion geschaffen werden kann, nämlich bei den Kindern. Inklusion im Kindesalter schafft die Basis für eine tolerante und empathische Gesellschaft.“ Er erinnert gleichzeitig an die kommunale Verantwortung und appelliert an die Städte und Landkreise, sich an dieser Gesamtaufgabe im Rahmen ihrer kommunalen Daseinsvorsorge zu beteiligen.