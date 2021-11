Am 3. und 4. Adventswochenende : Leichlingen bekommt neuen Weihnachtsmarkt

Zum Glühweintrinken könnten sich die Leichlinger am dritten und vierten Advent auf dem neuen Weihnachtsmarkt in einem der Stadtparks treffen. Foto: Christoph Schmidt, dpa Foto: dpa/Christoph Schmidt

Leichlingen Der neue Weihnachtsmarkt soll das Bratapfelfest am ersten Adventswochenende ergänzen. Läuft es gut, soll es langfristig in Leichlingen etabliert werden.

In dieser Vorweihnachtszeit wird es in Leichlingen neben Bratapfelfest und Witzheldener Sternenzauber erstmals einen dritten Weihnachtsmarkt geben: Am dritten und vierten langen Adventswochenende, also vom 9. bis 12. und vom 16. bis 19. Dezember, plant der Leichlinger Veranstalter Joshua Mers im alten oder im neuen Stadtpark das Fest. „Wir wollen das in diesem Jahr ausprobieren und sehen, wie es läuft“, kündigte Mers an.