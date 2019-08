Kostenpflichtiger Inhalt: Bürger müssen sich umstellen : Letzte Woche für Edeka-Markt in Tente

Der Edeka-Markt in Tente schließt am 15. August. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Eigentlich endet der Mietvertrag erst in zwei Wochen. Doch am Donnerstag öffnet Rolf Harbring in Tente zum letzten Mal die Türen seines Edeka-Marktes. Netto kündigt für Winter die Eröffnung des neuen Marktes an.