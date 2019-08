Verkehrssicherheitsaktion für Schulanfänger : Kostenlose Blinkis für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Lehrer können diese Reflektoren in Eulenform kostenfrei bestellen. Foto: Fielmann

Wermelskirchen (tei.-) Reflektoren können, vor allem im Herbst und Winter, Leben retten. Ob auf der Kleidung, am Fahrrad oder an den Tornistern der Schüler. Autofahrer sehen Personen mit Refektoren einfach viel früher und können entsprechend reagieren.Augenoptiker Fielmann sorgt jetzt erneut für mehr Sicherheit im Straßenverkehr in NRW und startet eine Blinki-Verkehrssicherheitsaktion.

Das Unternehmen stattet Schulanfänger kostenfrei mit Blinkis aus.

Mit dem ersten Schultag beginnt für die Mädchen und Jungen nicht nur ein neuer Lebensabschnitt, sondern auch die eigenständige und regelmäßige Teilnahme am Straßenverkehr. „Kinder können die vielfältigen Gefahrensituationen auf der Straße noch nicht einschätzen. Daher ist es wichtig, dass die Kleinen gut gesehen werden“, erläutert Franz Salzig von Fielmann. „Die reflektierenden Eulen in Kombination mit heller, kontrastreicher Kleidung sorgen für mehr Sichtbarkeit und somit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr“, so der Augenoptiker weiter. Abc-Schützen sollten ihre Umwelt nicht nur gut wahrnehmen, sondern selbst auch gut gesehen werden. In der Vorsorgeuntersuchung U9 für Vorschulkinder wird die Sehfähigkeit getestet. Wird vom Kinderarzt eine Sehschwäche vermutet, steht der Gang zum Augenarzt an, um eine Fehlsichtigkeit rechtzeitig zu korrigieren. „Wissenschaftliche Studien legen zudem nahe, dass regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf die Wahrnehmungsfähigkeit von Kindern verbessern. Daher sollte der natürliche Bewegungsdrang des Kindes unterstützt und für eine erholsame Nacht gesorgt werden“, rät Franz Salzig.

Die Verkehrssicherheits-Initiative findet zum zwölften Mal statt. Im vergangenen Jahr hat der Augenoptiker in Nordrhein-Westfalen insgesamt 300.000 Blinkis an 3000 Schulen verteilt.