Aktionstag in Wermelskirchen : Neun Firmen werben für die Ausbildung vor Ort

Wermelskirchen In Wermelskirchen gibt es viele erfolgreiche Unternehmen mit attraktiven Ausbildungsplätzen. Doch der dringend benötigte Nachwuchs fühlt sich nicht angesprochen oder wird nicht erreicht. Jetzt gehen die Firmen auf die Jugendlichen und deren Eltern/Großeltern zu.

Die Not in den Unternehmen, für die Zukunft genügend Fachpersonal auszubilden, ist groß: Es fehlt einfachder Nachwuchs. Geworben wird längst in den Schulen, es werden Praktika angeboten und auf den Ausbildungsmessen präsentieren sich die Firmen. Die Corona-Pandemie machte es nicht einfacher; zudem fehlt vielen jungen Leuten der Blick dafür, dass eine Ausbildung nicht weniger attraktiv ist wie ein Studium. Zum zweiten Mal bieten jetzt örtliche Unternehmen jungen Leuten, ihren Eltern wie auch Großeltern die Möglichkeit an, Unternehmen kennenzulernen.