Wanderung in Dabringhausen : Tour von der „Domblick Höhe“ durchs Eifgental

Wanderung in Dabringhausen

Im Eifgental wird am Samstag gewandert – hier ein Foto vom „Eifgenbachweg“ zwischen Neuemühle und Rausmühle. Foto: Udo Teifel

Dabringhausen Im Rahmen des Aqualon-Tourenprogramm geht es am Samstag bergauf und bergauf vom Reisegarten in Schürholz durchs Eifgen. Die Wanderung wird durch eine Gebärdendolmetscherin begleitet.

(tei.-) Am 20. August 2022 führt Karin Wedde-Mühlhausen von der IG „Wir Bergischen“ die Rundwanderung „Vom Domblick Höhe ins Eifgenbachtal“. Diese startet im Reisegarten „Domblick Höhe“ (Adresse: Irlenweg 2 in Stumpf; der Parkplatz gegenüber der ehemaligen Gaststätte „Zum Kamin“) mit Fernsicht bis in die Rheinebene und zu den Remscheider Höhen.