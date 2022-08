Gemeindeleben in Wermelskirchen : Burg trotzt Stürmen seit halbem Jahrhundert

Wermelskirchen / Hilgen Die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus feiert am Wochenende den 50. Geburtstag des Stephanus-Gemeindezentrums. Das Gebäude ist auch ein Symbol für das Gemeindeleben.

Bevor 1972 das Gemeindehaus gebaut wurde, trafen sich die Menschen in der alten Kirche. Aber die Mauern waren in die Jahre gekommen, ein Umbau in den 1920er Jahren mit der heißen Nadel gestrickt worden: Die Wände mussten gestützt werden, die Glocke durfte nicht mehr läuten. Für die Gemeinde war es ein Neubeginn, den sie 1972 am Stephanus-Gemeindezentrum feierte. „Und weil die Putzkolonne damals ausfiel, packte die Gemeinde selbst mit an – säuberte das Gebäude nach den Bauarbeiten, packte Stühle aus und machte alles bereit für die Einweihung“, erinnert sich Dorothea Hoffrogge. Von Anfang an sei das Gemeindezentrum so ein Ort der Gemeinde gewesen. „Die Menschen sind sofort angekommen“, erzählt sie.