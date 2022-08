Seminar an der Naturschutzstation Wildenrath : Kräuter als Lebens- und Heilmittel entdecken

Seminar an der Naturschutzstation Wildenrath

An der Naturschutzstation Haus Wildenrath bietet der Kräutergarten mehr als Genug Inspiration für Kräuter-Expertin Ingrid Paulußen (2. v. r.) und ihre vier Gäste, die sich im zweitägigen Seminar zu Kräuterfrauen ausbilden ließen. Foto: Armin Jackels

Wildenrath Hochsommerliche Temperaturen, die Naturschutzstation Haus Wildenrath mit Seminarraum, die schattige Terrasse zwischen Fachwerk, Hühnergehege, dem Weiher und natürlich der hauseigene Kräutergarten bilden das ideale Umfeld für die Ausbildung zur Kräuterfrau und -mann.

Seit vier Jahren nutzt Kräuterfrau Ingrid Paulußen auch die Naturschutzstation Haus Wildenrath, um interessierte Frauen und Männern in die Kräfte der Pflanzen einzuweihen. Aber es sind auch die Geschichten und Mythen, die um das Kräuterwissen ranken, die an die Teilnehmer weitergegeben werden. Ingrid Paulußen möchte mit ihrem Grundkurs Kräuterwissen die Teilnehmer lehren, ihr erlerntes Wissen wiederum an andere Interessierte weiterzugeben.