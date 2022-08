“Romance Scamming“-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis : 75-Jährige überweist 21.000 Euro an Betrüger

Wermelskirchen Eine aufmerksame Bank-Mitarbeiterin in Wermelskirchen hat verhindert, dass die Seniorin einen Kredit über 11.000 Euro aufnahm, um dem Betrüger weiteres Geld zu überweisen.

In einem zweiten „Romance Scamming“-Fall gab eine 46-jährige Overatherin gegenüber der Polizei an, einen Mann namens David Roland Ross aus Dallas (USA) über Instagram kennengelernt zu haben, dem sie im Verlauf zwei Summen in niedriger vierstelliger Höhe überwies. Der Betrüger gab an, auf einer Ölplattform für eine Firma in Qatar zu arbeiten und aufgrund einer schweren Krankheit dringend Geld für einen Helikopterflug an Land zu benötigen. Er gab an, der Overatherin im Nachhinein als Dankeschön für ihr Vertrauen 100.000 Dollar zu überweisen.