Wermelskirchen: Kontrollsäule für Lkw-Maut an der B 51

Wermelskirchen Ab 1. Juli wird die Lkw-Maut auch auf allen Bundesstraßen erhoben. Seit gestern gibt es eine Kontrollsäule auch in Wermelskirchen. Sie wurde an der B 51 zwischen Berliner Straße/Im Belten und Kenkhauser Straße installiert.

Die neuen stationären Kontrolleinrichtungen ergänzen die mobilen Kontrollen des Bundesamtes für Güterverkehr auf den Bundesstraßen, heißt es in der Pressemitteilung von Toll Collect. Im Gegensatz zu den Autobahnen würden auf Bundesstraßen keine Kontrollbrücken aufgebaut. Die Kontrollsäulen basieren aber auf einem ähnlichen Funktionsprinzip. "Im Gegensatz zu den Brücken überspannen die Kontrollsäulen nicht alle Fahrstreifen, sondern fügen sich besser in das Bild der ländlicheren Bundesstraßen ein. Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild bleiben so auf ein Minimum beschränkt", teilt das Unternehmen mit.