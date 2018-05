Quiz zur WM in der Stadtbücherei

Wermelskirchen

Für alle Fußballfans bietet die Stadtbücherei vom 1. bis 12. Juni ein Preisrätsel an, bei dem es witzige Fanartikel zu gewinnen gibt. Insgesamt 14 Fragen sollen beantwortet werden, so z. B. mit welchen Mannschaften Deutschland in der Gruppe F spielt, wie schwer der WM-Pokal ist und die klassische Frage nach der Abseits-Regel. Unter den richtigen Lösungen entscheidet das Los, teilt die Stadtbücherei mit.