Geldern: Neuer "Blitzer" an der B9 prüft die Lkw-Maut

Die Kontrollsäule steht an der B 9 in Geldern hinter der Ampelkreuzung Deselaersweg/Krefelder Straße in Fahrtrichtung Geldern. Foto: G. Evers

Geldern Ab 1. Juli sind in Deutschland auf allen Bundesstraßen Gebühren für Lastkraftwagen ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht fällig. Toll Collect hat die blaue Kontrollsäule in Geldern aufbauen lassen.

Ein neuer Blitzer auf der B9? Mancher Autofahrer ging in den vergangenen Tagen reflexartig auf die Bremse, als er die blaue Säule entdeckt. In diesem Fall ist es aber keine neue Radarfalle. Es handelt sich um eine Kontrollsäule für die Lkw-Maut. Sie wurde an der B9 in Geldern nach der Ampelkreuzung Deselaersweg/Krefelder Straße in Fahrtrichtung Geldern aufgebaut.