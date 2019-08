Aktion in Neuenflügel : Kinder bauen eine riesige Lego-Stadt

So eine Lego-Stadt wird in Neuenflügel errichtet. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Wermelskirchen Zum dritten Mal baut die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Dhünn in ihren Räumlichkeiten auf der Schulstraße 2a vom 20. August bis zum 25. August eine riesige Lego-Stadt. Kinder von 5 bis 12 Jahren dürfen mitmachen.

Die Aktion endet dann am Sonntag, 25. August, 10 Uhr, mit einem Familiengottesdienst. Anschließend wird gemeinsam gegrillt. Währenddessen kann die Lego-Stadt besichtigt werden. Kinder dürfen auch an der selbstgebauten Lego-Stadt spielen. Anmeldungen bei Dietrich Peters unter der Tel. 0160 93095109 oder per E-Mail an d.peters@efg-dhuenn.de.