Studie der Sparda-Bank : Kaufen immer noch günstiger als Mieten

Rhein-Berg Studie zum Thema „Kann ich mir Wohneigentum leisten?“ für den Rheinisch-Bergischen Kreis veröffentlicht.

„Die Sparda-Bank West will mit ihrer Studie allen, die vom eigenen Zuhause träumen, Orientierungshilfe und vor allem Vergleichsmöglichkeiten bieten“, sagt Dirk Berends, Filialleiter der Sparda-Bank in Bergisch Gladbach. Die Studie gibt Antwort auf Fragen wie „Kann ich mir Wohneigentum leisten?“ und „Was bekomme ich wo für mein Geld?“. Diese Themen sind hochaktuell: 63 Prozent der Deutschen finden, dass es sich lohnt, Wohneigentum zu erwerben. Wer sich diesen Traum verwirklicht hat, ist mit seiner Wohnsituation deutlich häufiger zufrieden (60 Prozent) als Mieter (24 Prozent).

Quelle Die Zahlen stammen aus der gerade veröffentlichten bundesweiten Analyse „Wohnen in Deutschland 2019“, die der Verband der Sparda-Banken in Zusammenarbeit mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft Köln und dem Institut für Demoskopie Allensbach herausgegeben hat.

Die Sparda-Studie gibt einen umfassenden Überblick: In Metropolen wie Düsseldorf oder Köln ist es nach wie vor schwierig, eine geeignete Immobilie zu annehmbaren Preisen zu finden. Das hohe Preisniveau strahlt längst ins Umland aus und lässt auch dort die Preise steigen. Der Rheinisch-Bergische Kreis mit seinen über 283.000 Einwohnern hat sich mit einer 27-prozentigen Preissteigerung bei Wohnimmobilien seit 2005 ebenfalls in diese Richtung entwickelt. Bundesweit sind die Kaufpreise in diesem Zeitraum um 54 Prozent gestiegen, landesweit um 31 Prozent.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis bekommen Immobilienkäufer dafür 109 Quadratmeter Wohnfläche und damit weniger als im Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen (129 Quadratmeter). „Wer in der Nähe von großen Metropolen wie Köln leben will, sollte trotzdem auch Städte des Rheinisch-Bergischen Kreises in Betracht ziehen. Dort sind Immobilien günstiger“, sagt Dirk Berends.