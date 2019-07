Gastronomie : Die Peters verlassen ihr Traditionsgasthaus

Wittlaer 17 Jahre sorgte das Ehepaar Ulla und Werner Peters für eine familiäre Atmosphäre im Gasthaus im Wittlaerer Dorfkern.

Es gab zuletzt viele Gerüchte um den Fortbestand des Gasthaus Peters im Ortskern von Wittlaer. Nun ist es offiziell. Die Gaststätte wird als Dorfkneipe dem Ort erhalten bleiben. Allerdings wird ab Herbst nicht mehr das Ehepaar Ulla und Werner hinter der Theke stehen. „Wir hören auf und haben das Gebäude verkauft. Der Käufer hat uns erklärt, dass er aber an diesem Standort die Gastronomie fortführen will und dabei soll der gutbürgerliche Stil erhalten bleiben“, sagt Werner Peters.

Lage Gasthaus Peters liegt an der Kalkstraße 41 in Rheinnähe.

„Wir haben drei sehr gute und treue Servicekräfte, aber Aushilfen oder Küchenpersonal zu finden, ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden“, sagt Ulla Peters. Die Belastungen für das Ehepaar wurden dadurch immer größer. Oft musste es alleine den Laden schmeißen. Die Einführung eines zweiten Ruhetages war dauerhaft auch keine Lösung. „Für uns ist die Gaststätte zu groß geworden, um sie alleine bewirtschaften zu können.“ So hat das Gasthaus Peters 50 Plätze und 80 weitere in einem Biergarten und besitzt zudem noch einen Saal für 50 Gäste. Da das Haus mitten im Ortskern in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche liegt, ist es traditionell ein Versammlungsort für viele Gruppierungen im Dorf und für viele Anlässe. Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen wurden dort gefeiert und Schützen und Stammtische trafen sich beispielsweise dort. Legendär sind die Karnevalspartys, die immer am Ende des Rosenmontagszugs bei Peters gefeiert wurden und an der gefühlt das gesamte Dorf teilnahm.