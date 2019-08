Montagsinterview Achim Stollberg : Zur Unterhaltung sollte sich Inhalt gesellen

Wermelskirchen Die Katt macht Pause, Mitte September startet die neue Spielzeit. Achim Stollberg berichtet im Interview unter anderem über die abgelaufene Saison.

Saisonstart Los geht es mit der neuen Spielzeit in der Kattwinkelschen Fabrik am Mittwoch, 18. September, mit dem bereits ausverkauften Auftritt von Dieter Nuhr. Am Freitag, 20. September, folgt der Auftritt von René Sydow.

Stollberg Ein musikalisches Highlight waren „Friend & Fellow“ – auch wenn die beiden gern gesehen „Wiederholungstäter“ bei uns in der Katt sind. Was Constanze Friend aber im Januar für eine Leistung gebracht hat, war schon außergewöhnlich. Sowas, und das haben mir viele Besucher bestätigt, haben wir hier nur selten erlebt. Es hat alles gestimmt, die Interpretationen, die eigenen Songs, die Performance – das war eine echte Sternstunde, Gänsehaut pur. Sebastian Krämer und Wilfried Schmickler waren mit großartigen Programmen hier, Marco Tschirpe war ebenfalls toll – auch wenn sein Programm für einige Besucher etwas sperrig war. Es war sehr speziell, aber trotzdem hervorragend. Stefan Danziger war mit seinem ersten Programm ebenfalls wirklich unterhaltsam. Er hat als Fremdenführer – einen Job, den er in Berlin tatsächlich ausgeübt hat – ein tolles Programm mit vielen Alltagsbeobachtungen hingelegt. „Stunk Unplugged“ hat die Katt praktisch abgerissen – das war sensationelles Ensemble-Kabarett. Das Publikum war vom ersten Augenblick an voll mit dabei, und das gesamte Ensemble hat wunderbar harmoniert.

Stollberg Es wird ein neues Programm von Torsten Sträter geben, und sehr gespannt bin ich auf das neue Programm von Sebastian Pufpaff. Er hat eine so schöne Art, brisante Themen in einen humoristischen Kontext zu stellen, eine echte Gratwanderung. Spannend werden auch Robert Nippoldt und das Trio Größenwahn. Nippoldt ist ein sehr begnadeter Grafiker, der zusammen mit einem Jazz-Trio auftritt. Er zeichnet live, das Publikum sieht es auf der Leinwand und darauf reagiert die Musik – und andersrum. Es ist ein wunderbar analoges und sehr sinnliches Programm – und ziemlich einzigartig, wie ich finde. Die Freunde des französischen Chansons dürfen sich auf ein Programm mit Titeln der Nouvelle Vague, vorgetragen von Marie & Jean Cluade Séférian, im Januar freuen.

Stollberg Max Uthoff und Claus von Wagner sind Protagonisten, die Format und Qualität genug haben, um eventuell auf einen Georg Schramm nachzufolgen. Aber eine Antwort hierzu wäre schon ein tiefer Blick in die Glaskugel. . . Max Uthoff kommt im nächsten Jahr glücklicherweise wieder in die Katt.

Stollberg Politisches Kabarett ist heute genauso wichtig wie vor 20, 30 oder 50 Jahren. Das hat es immer gegeben und wird es immer geben. Was das Genre angeht, sind Uthoff, von Wagner und Hagen Rether ganz wichtige Vertreter, bei denen nicht nur die Unterhaltung, sondern eben auch die Recherche stimmen. Die Frage ist, was politisches Kabarett erreichen will – eine gesellschaftliche Veränderung oder „nur“ etwas in der Wahrnehmung und dem täglichen Umgang miteinander verändern? Wenn das Letztere der Fall ist, dann hat es doch schon viel erreicht. Man darf aber auch nicht vergessen, dass auch politisches Kabarett in erster Linie Bühnenkunst ist, in der es um die Unterhaltung geht. Gut ist, wenn sich zur Unterhaltung auch Inhalt gesellt.