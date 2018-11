Neuer Weltrekordversuch in Duisburg : Landschaftspark soll riesige Sonnenliege aus Eis bekommen

Duisburg Wenn der Lichtermarkt im Landschaftspark Nord in Duisburg am Freitag startet, ist eine Eisskulpturenausstellung neu mit dabei. Das Highlight ist eine riesige Sonnenliege – so groß, dass damit ein Weltrekord aufgestellt werden soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Seemann

Die riesige Liege soll sechs Meter lang, 3,60 Meter breit und einen Meter hoch sein. Das riesige Problem: Das Wetter spielt momentan nicht mit. Regen und milde Temperaturen machen aus den Skulpturen in schlimmsten Fall schon vor Freitag eine Pfütze. Für Freitag sind um die zehn Grad angesagt. „Wir hoffen, dass die Skulpturen die drei Tage, die der Lichtermarkt dauert, unbeschadet überstehen“, sagt Benno Lindel. Er ist der künstlerische Leiter der sogenannten „Ice Carver“, also den Künstlern, die aus den großen Eisblöcken die Figuren schnitzen. Das tun sie meistens mit Kettensägen. Für die filigraneren Teile nehmen sie auch mal einen Eispickel. 13 Künstler aus der ganzen Welt arbeiten hier in der Spitze parallel an den Figuren. Hinter der Aktion steckt der Duisburger Reiseveranstalter Schauinslandreisen. Er will nach Weltrekord-Sandburg und Weltrekord-Rutsche den nächsten Weltrekord holen. „Durch das Wetter wird das doch spannender, als wir uns erhofft haben“, sagt Andreas Rüttgers von Schauinslandreisen am Montag.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Schon am Freitag sind für die rund 50 Skulpturen mehr als 40 Tonnen Eis geliefert worden. Damit die nicht wegschmelzen, werden sie in Tiefkühlcontainern gelagert. Ebenso wie die fertigen Figuren. „Für eine Figur brauche ich etwa einen Tag“, sagt Sam, ein Eiskünstler aus Frankreich. Die Arbeit vor der Industriekulisse genießt er, erzählt Sam. „Der Ort hier ist perfekt. Die Gebäude sind toll.“

INFO Infos zum Lichtermarkt im Landschaftspark Öffnungszeiten: Freitag: 14 bis 21 Uhr (Eröffnung: 17 Uhr), Samstag 12 bis 21 Uhr, Sonntag 10 bis 19 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene: vier Euro; Kinder bis 14 Jahren: Eintritt frei Tickets sind während der Veranstaltung vor Ort am Eingang des Schauinslandreisen Lichtermarktes erhältlich. Weitere Informationen unter www.lichtermarkt.ruhr und www.landschaftspark.de

Ab Freitag sind die Eisskulpturen dann in der Gießhalle im Landschaftspark Nord zu sehen und wohl eines der Highlights, die es dieses Jahr beim Lichtermarkt gibt. Die Aufbauarbeiten für den laufen ebenfalls auf Hochtouren. Der Lichtermarkt kommt dieses Jahr mit einem neuen Konzept daher. Statt wie bisher in der Kraftzentrale stehen die Zelte für die Kunsthandwerker nun zwischen den Hochöfen und in der Gebläsehalle – da, wo im Sommer das Kino ist. Platz gibt es für insgesamt 108 ausgewählte Aussteller. Die verkaufen zum Beispiel Deko, handgemachte Liköre, Holzkunstwerke, Patchwork und andere Unikate. Daneben gibt es viel Programm: An allen drei Tagen spielt das Gabrieli Quartett, die Looper Lounge bringt das amerikanische Weihnachten nach Duisburg und am Samstag zeigt die Duisburger Musikschule, welche Talente es in der Stadt gibt.



Weltrekordversuch : Lichter und Eis im Landschaftspark

zurück

weiter

Eröffnet wird der Lichtermarkt am Freitag um 17 Uhr. Um 18 Uhr wird dann ein Richter des Rekord-Instituts für Deutschland überprüfen, ob Schauinslandreisen und die Eiskünstler mit ihrer XXL-Sonnenliege einen Weltrekord aufgestellt haben.