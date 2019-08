Angeklagte muss Geldstrafe zahlen : Wermelskirchenerin wegen Insolvenzverschleppung verurteilt

Wermelskirchen 50-Jährige lässt sich als Geschäftsführerin der Firma ihres Mannes eintragen, allerdings nur auf Papier. Für die Insolvenzverschleppung muss sie nun trotzdem bezahlen.

Der Rechtsanwalt der 50-Jährigen bestätigte grundsätzlich die Tatsachen, versuchte jedoch den Fokus darauf zu lenken, dass die Firma eigentlich dem Ehemann der Angeklagten gehört habe. „Es war eine neue Idee, die er in einer neuen Firma umsetzen wollte. Die Idee war an sich auch gut, aber leider hat es nicht funktioniert“, sagte der Rechtsanwalt. Seine Mandantin sei in der Zeit, in der die Firma existierte, jedoch ausschließlich ihrer eigenen Tätigkeit als Angestellte im Öffentlichen Dienst nachgegangen. „Sie hat die Firma lediglich nach außen hin repräsentiert“, betonte der Anwalt. Im Rahmen der verschleppten Insolvenz habe sich ein Schaden von etwa 30.000 Euro angesammelt.