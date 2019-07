Montagsinterview Ute Baumann, Selina Konezny und Ute Schweitzer : „Alkohol ist das Suchtmittel Nummer eins“

Info

Kontakt Diakonie Fachstelle Sucht, Markt 7. Zudem ist in den Räumlichkeiten von Alpha e.V. an der Bahnhofstraße 11 in 42799 Leichlingen eine Außenstelle.

Termine Bei Bedarf können Termine unter Tel. 02196 93431 vereinbart werden. Zusätzlich gibt es offene Sprechstunden. Diese sind am Montag von 16 bis 18 Uhr, am Dienstag von 14.30 bis 16 Uhr und am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr. In der Außenstelle in Leichlingen gibt es alle 14 Tage in den ungeraden Kalenderwochen eine offene Sprechstunde, am Mittwoch von 10 bis 11.30 Uhr.