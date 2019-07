Etat lässt für Wunschprojekte keinen Spielraum : Bürgerhaushalt nicht vor 2020/2021

Wermelskirchen Der Antrag zum Etatposten für kleinere Wunschprojekte kam von den Grünen.

Einige Städte haben bereits auf ein bürgerfreundliches Element gesetzt, wollen so die Mitbestimmung von Bürgern fördern und gleichzeitig Interesse an Politik wecken: Sie haben einen Bürgerhaushalt eingerichtet. In Wermelskirchen lässt dieser aber auf sich warten. Der Grund: Die Stadt steckt noch in der Haushaltssicherung, kann sich solche Extras nicht leisten. Der Antrag der Grünen, einen Etatposten mit 20.000 Euro für kleinere Wunschprojekt einzurichten, ist aber nicht vom Tisch. Es soll aber zuerst ein Konzept für den Bürgerhaushalt entwickelt werden. Darauf verständigten sich die Politiker im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (StuV).