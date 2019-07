Eichholzer Pokalturnier : IG Fisch verteidigt Eichholz-Cup

In den Farben getrennt, in der Sache vereint: Zehn Teams traten beim Fußball-Kultturnier um den Eichholzer Wanderpokal an. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dhünn Zehn Mannschaften traten beim Kult-Fußballturnier auf dem Bolzplatz zwischen Dabringhausen und Dhünn an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Kurz und knapp beschreibt Karsten „Willi“ Stolke den Eichholz-Cup: „Hier ist Jung und Alt und Tralala“. Das Kult-Fußballturnier erlebte am Wochenende seine 30. Auflage, unzählige Zuschauer und Besucher säumten den zwischen Dabringhausen und Dhünn an der Eichholzer Straße gelegenen Bolzplatz. Zehn Teams traten gegeneinander an, letztlich gewann die „IG Fisch“ gegen die „Osminghauser Freunde“. Letztere trifft der „Final-Fluch“, in drei Jahren in drei Endspielen gewesen zu sein und immer verloren zu haben. „IG Fisch“, dieses Mal mit „Alt-“ und „Jung-Fischen“ in zwei Teams vertreten, konnte den Titel verteidigen.

Trainer Detlef „Dete“ Eschmann hatte sich nach dem Turniersieg in 2018 noch vor Ort eine Glatze rasieren lassen. Für dieses Jahr gab er gemeinsam mit Trainerkollege Marc Bros, „IG-Fisch-Betriebsrat“ Jörg Filke und Torschütze Till Schiller ein Versprechen ab: „Wir werden uns das IG Fisch-Logo auf unsere Waden tätowieren lassen.“ Unter dem Jubel der Zuschauer zeigte das Endspiel zwischen den „Jung-Fischen“ und den „Osminghauser Freunden“, das die „IG Fisch“ mit 1:0 gewann, worum es im Eichholzer „Waldstadion“ geht: Ein kampfbetontes, hart und energisch geführtes Spiel auf einem holprigen „Acker“, der nicht nur abschüssig ist, sondern den Ball bei jeder Bodenberührung in alle Himmelrichtungen außer der erwarteten springen lässt.

Info 31. Auflage am 27. Juni 2020 Termin Der „Eichholz-Cup“ im kommenden Jahr findet am Samstag, 27. Juni 2020, statt und erlebt dann seine 31. Auflage.

Beim von den „IG Fischen“-Recken organisierten Fußballturnier ließen es sich Andreas Posingies, Karsten Stolke, Peter Endler iund Andreas Fischer nicht nehmen, beim Intermezzo des „Eichholzer Lattenschießens“ ein Team aus einstigen Gründern des Turniers zu bilden. „Wir sind alle rotzblind, haben aber einen Riesen-Spaß“, meinte das Quartett nach dem „Lattenschießen“, das letztlich der „FC Strammtisch“ gewann.

Andreas Posingies, der das Turnier federführend für „IG Fisch“ organisiert und sich stets über die Unterstützung von den benachbarten Anliegern freut, will die Organisationsverantwortung nach und nach in jüngere Hände abgeben. Dazu stehen seine Tochter Alina Posingies und Robin Eschmann (beide 23 Jahre) bereit. Die beiden „IG Fisch“-Nachwuchskräfte betonten im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir lieben Eichholz.“ Und Robin Eschmann sagte weiter: „Die Grundstruktur des Turniers wird bleiben, weil das Format toll und erfolgreich ist. Ansonsten ist ein bißchen frischer Wind nie schlecht.“ Einmal im Jahr trinke sie Wodka-Orangensaft, stellte Alina Posingies lachend fest und nippte aus dem Sieger-Wanderpokal, der traditionell randvoll mit dem Mischgetränk überreicht wird: „In diesem Jahr haben wir Ton- und Lichtanlage erneuert. Die Aufgaben lassen sich gut in Paketen bündeln und dann verteilen – so bleibt das für alle leistbar.“ Alina Posingies hat das „Eichholz-Cup“-Gen im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt bekommen: Sie erblickte an einem Eichholz-Turnier-Samstag das Licht der Welt.