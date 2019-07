Halbjahresprogramm des BGV Wermelskirchen : Die nächsten Termine des Bergischen Geschichtsvereins

Am 13. September gibt es eine Führung in der Neuemühle. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Der Bergische Geschichtsverein (BGV) startet mit einem neuen Programm ins zweite Halbjahr. Neben den regelmäßigen Vorträgen mit Bezug zu Wermelskirchen und seiner Umgebung, wird aktuell ein digitales Findbuch erstellt, dass das Auffinden von zahlreichen Archivalien beschleunigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Özge Kabukcu Von Özge Kabukcu Autorendetails aufklappen Özge Kabukcu (özi) ist Journalistenschülerin der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Zudem auch ein digitales Bildarchiv aus den Beständen des Stadt- und Vereinsarchivs erstellt. Die nächsten Termine starten im September.

Los geht es am Donnerstag, 5. September, mit einem Vortrag von Dr. Beate Battenfeld zur früheren Bedeutung der Industrie in Wermelskirchen und Burscheid. Die Veranstaltung „Ziegeleien im Mittelbergischen“ beginnt um 19.30 Uhr im Bistro der Kattwinkelschen Fabrik.

Am Freitag, 13. September, organisieren Bernd Kaden und Wiebke Büngen ab 17 Uhr eine Führung in die denkmalgeschützte Neuemühle im Eifgenbachtal. Beim „Brotbacktag“ lernen die Teilnehmer nicht nur die Geschichte der Mühle, sondern auch die Technik und die Besonderheiten der Wassermühle kennen. Bei einem Spaziergang erkunden die Interessierten auch die Umgebung. Wer mag, kann sich außerdem aus der Mühlenküche eine kleine Kostprobe nehmen. Eine verbindliche Anmeldung ist bis Montag den 2. September erwünscht und unter info@bvg-wermelskirchen.de oder Telefon 02196 5096 möglich. Getroffen wird sich am Restaurant Neuemühle. Die Führung inklusive Kostprobe kostet pro Person neun Euro.

Im Film-Eck findet am Donnerstag, 17. Oktober, ein Vortrag und ebenfalls eine Führung zur Feilenfabrik Ehlis statt. Moderiert wird die Veranstaltung „Scharfe Kanten - Feilenherstellung im Bergischen Land“ von Klaus R. Schmidt.

Wer sich für Burggeschichten interessiert, sollte den Programmpunkt „Schloss Burg - Sitz der Grafen von Berg an der Wupper“ am Donnerstag, 7. November, nicht verpassen. Dort erzählt Gregor Ahlmann die Geschichte der Burg von den Anfängen im 12. Jahrhundert bis heute. Treffpunkt ist am Bistro der Kattwinkelschen Fabrik.

Am Samstag, 14. Dezember, ist ab 16 Uhr eine Weihnachtsfeier mit den Mundartfreunden geplant. Die Veranstaltung „Chresdach und Neujohr – Wie dat fröher wor“ findet in den Bürgerhäusern an der Eich statt. Neben Gedichten und Vertällchen gibt es an diesem Tag auch Weihnachtsgebäck und Kaffee. Anmeldung und weitere Informationen unter