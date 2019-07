Großbaustelle Unterburg : Der Engpass in Burg wird wieder länger

Bauarbeiter haben am Freitag an der Ecke Eschbachstraße / Mühlendamm ein großes Plakat angebracht, das Auskunft über die nun anstehenden Arbeiten für einen optimierten Hochwasserschutz in Unterburg gibt. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Die Großbaustelle Unterburg geht auf die Zielgerade. Von Montag an werden Autofahrer an Ampeln länger warten.

Die „Schonzeit“ für Autofahrer neigt sich ihrem Ende entgegen. Denn in diesen Tagen gehen die Arbeiten an der Großbaustelle in Unterburg in ihre letzte Phase, so dass sich ab kommender Woche einmal mehr Einschränkungen bei der Durchfahrt in dem kleinen Stadtteil im Osten Solingens kaum vermeiden lassen werden.