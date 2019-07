Park ist eigentlich ein Kleinod : Vandalismus und Trinkgelage in der Hüppanlage

Die WNKUWG macht auf Missstände in dem Park aufmerksam und wendet sich mit einer Anfrage an den Landrat und Bürgermeister.

Die Hüppanlage, die als grüner Streifen bis in die Innenstadt führt, gilt als ein Kleinod. Familien, Senioren und vielen andere Gruppen besuchen sie häufig, vor allem bei schönem Wetter. Nicht zuletzt durch die Spielgeräte im oberen und mittleren Teil der Grünanlage ist eine Akzeptanz gelungen, die man vor Jahren kaum vermutet hätte. „Allerdings werde der positive Effekt durch Zeitgenossen, die es mit der Hüpp-Anlage und den Anwohnern nicht gut meinen. Dies allerdings zu anderen Tageszeiten“, wendet sich die WNKUWG (Wermelskirchener Neue Kommunalpolitik – Unabhängige Wählergemeinschaft) mit einer schriftlichen Anregung an Landrat Stephan Santelmann und Bürgermeister Rainer Bleek, den Bereich verstärkt kontrollieren zu lassen.

So seien vor kurzem die Spielgeräte im oberen Teil mit Graffiti besprüht. Ebenso sei es nur den engagierten Mitarbeitern des Bauhofs und einem rührigen Bürger aus der Luisenstraße zu verdanken, dass der achtlos weggeworfene Unrat sich immer noch im Rahmen hält. „Dennoch bemerkt man eindeutig, dass hochprozentige Spirituosen in der Hüpp-Anlage konsumiert werden. Neben der Ausweitung dieser ,Trinkkultur’ findet man angekokelte Äste von Bäumen, die den Verdacht erhärten, dass hier der Versuch unternommen wurde, Lagerfeuer zu entfachen. In Anbetracht des heißen Sommers und des herumliegenden, getrockneten Grünschnitts gibt uns diese Entwicklung sehr zu denken“, teilt die WNKUWG mit. Sie befürchtet angesichts der langen Trockenheit eine Brandgefahr. Aus diesem Anlass rege die WNKUWG-Fraktion an, dass sich Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Wermelskirchen in einer konzertierten Aktion dieser Probleme annehmen und in regelmäßigen Abständen abends und nachts entsprechende Kontrollen dauerhaft durchführen.

„Von Seiten der Anwohner wird mir ebenso von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Handel mit Drogen sowie deren Besitz) berichtet“, schreibt Stephan Kind, Wahlkreisbetreuer der WKNUWG.

„Dieses negative Verhalten in Summe bemerken wir seit einiger Zeit, vorwiegend in den Abend- und Nachtstunden der Sommermonate. Dies sind natürlich Zeiträume, in denen der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Wermelskirchen regulär nicht mehr tätig ist“, so Kind.