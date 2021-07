Nacht der Flut in Solingen-Unterburg : Gemeinde mobilisiert Hilfe nach der Flut

Die Musik in Gemeindehaus und Kirche in Unterburg ist vorerst verstummt: Das Hochwasser hat beide Gebäude massiv beschädigt. Foto: Sarah Kannemann/Kirchengemeinde

Unterburg/Wermelskirchen Das Hochwasser hat auch die Evangelische Kirche in Unterburg und das Gemeindehaus geflutet – die Zukunft ist ungewiss. Die zuständige Kirchengemeinde in Wermelskirchen startet mit Andachten, Spendenaktionen und Seelsorge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Heute Abend werden die Posaunen am alten Rathaus in Unterburg spielen. Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde in Wermelskirchen wird sich auf den Weg in den kleinen Ort machen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen – und sich den Schaden anzusehen, den das Hochwasser angerichtet hat. „Wir sind alle zusammen unterwegs“, sagt Pfarrerin Almuth Conrad, „und genau dieses Signal wollen wir auch senden.“

Deswegen lädt die Evangelische Kirchengemeinde, die auch für den Seelsorgebereich in Unterburg zuständig ist, zur Andacht an das alte Rathaus ein. Angesprochen sind vor allem die Menschen im Ort und Einsatzkräfte. Parallel finden um 18 Uhr in vielen anderen Gemeinden der Rheinischen Landeskirche ebenfalls Gedenkandachten statt – wie etwa in der Stadtkirche in Wermelskirchen.

Info Telefonieren, spenden und gedenken Spendenkonto Evangelische Kirchengemeinde, DE83 3405 1570 0000 100271, Stadtsparkasse Wermelskirchen, Stichwort: Hochwasserhilfe Unterburg. Seelsorge Telefon 02191 9681777 Gedenken Andachten finden am heutigen Freitag um 18 Uhr statt – in der Stadtkirche in Wermelskirchen und für Anwohner und Einsatzkräfte am alten Rathaus in Unterburg.

„Wir sind da und wir bleiben“, betont Almuth Conrad, „und wir wollen uns als Ansprechpartnerin für die Menschen in Unterburg anbieten.“ Deswegen hat die Evangelische Kirchengemeinde ein Seelsorgetelefon eingerichtet. Hier können Betroffene im Gespräch mit den Pfarrern der Gemeinde über ihre Not ins Gespräch kommen, über ihre Ängste oder ihre Wut.

Gleichzeitig ist eine Spendenaktion der Kirchengemeinde angelaufen, mit der sie um finanzielle Unterstützung für die Menschen im Ort bittet – die weder an Konfessionen, noch an Gemeindezugehörigkeit gebunden ist. Auch die Landeskirche hat ein finanzielles Hilfsprogramm für die erste Unterstützung in der Not aufgelegt – an dem auch die Kirchengemeinde teilnimmt. Betroffenen in Not kann so unbürokratisch ein Handgeld ausgezahlt werden.

Der Musik-Bereich der Kirchengemeinde hat entschieden, in den nächsten Wochen ebenfalls für den guten Zweck zu spielen: Der Erlös der ersten Sommerserenade im Kirchhof am Samstag, 20.30 Uhr, kommt den Feuerwehrleuten in Unterburg zugute. „Wir haben bei den Einsatzkräften in Solingen nachgefragt, wo wir helfen können“, erzählt Kirchenmusikerin Jutta Benedix. Der Erlös der nächsten Sommerserenaden soll ebenfalls Flutopfern zu gute kommen. Praktische und seelsorgerliche Hilfe gehen Hand in Hand.

Gleichzeitig ist die Kirchengemeinde auch selbst von der Flut betroffen: Das Wasser ist in die Kirche in Unterburg eingedrungen und hat auch das Gemeindehaus geflutet. Die Demenz-WG und die Tagespflege der Diakonie, zu deren Trägern auch die Kirchengemeinde gehört, sind stark vom Hochwasser betroffen. „Wir können den Schaden noch gar nicht absehen“, sagt Almuth Conrad.

Fest steht allerdings: Die Holzkonstruktion am Boden, auf der die Bänke in der Kirche angebracht waren, ist komplett zerstört. Freiwillige haben große Teile der Bänke bereits aus dem Gotteshaus getragen. Auch die beiden Heizungsanlagen in der Kirche und im Gemeindehaus sind nicht mehr betriebsbereit. Aus Mobiliar wurde Müll. „Es geht jetzt erstmal ums Trocknen“, sagt Pfarrerin Conrad. Wer noch ein Trockungsgerät übrig habe, sei sehr willkommen. Der Arbeitseinsatz hält an. „Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Freiwillige gemeldet haben“, sagt Almuth Conrad.