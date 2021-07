Evangelischen Kirchengemeinde Dabringhausen : 34 Jugendliche erleben sportliche Dänemark-Freizeit

Jugendfahrt der Ev. Kirchengemeinde Dabringhausen ging in diesem Jahr nach Dänemark. Foto: EKDAB

Dabringhausen Gemeinsam mit acht Betreuern reisen 34 Jugendliche nach Dänemark. Die Evangelischen Kirchengemeinde kann, wie im Vorjahr, auch in 2021 ihre Ferientour durchführen.

Trotz der widrigen und schwer planbaren Umstände aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Evangelische Kirchengemeinde Dabringhausen wie im vergangenen auch in diesem Jahr eine Sommerschulferien-Freizeit durchführen. Für 34 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren ging es dieses Mal gemeinsam mit einem achtköpfigen Betreuerteam nach Dänemark. Die Unterkunft war ein Internat auf der dänischen Insel Mors, das in den Ferien für Jugendfreizeiten zur Verfügung steht.

„Aufgrund der verfügbaren Turnhalle, einem großen Sportplatz und vielem sportlichen Equipment sah das Programm der Freizeit entsprechend sportlich aus“, berichtet Dana Wengler, die zum Betreuerteam zählte, im Gespräch mit dieser Redaktion. Auch wenn es dadurch die ein oder andere kleinere Verletzungen gegeben habe, hätten die Teilnehmer nichtsdestotrotz am „Teilchenabend“, an dem das Programm nicht von den Mitarbeitern, sondern komplett von den Teilnehmern geplant wird, ein Völkerballturnier auf die Beine gestellt. „Eigentlich sind wir es gewohnt, am Teilchenabend richtig einen auf den Deckel zu bekommen“, sagt Dana Wengler mit einem Lachen: „Doch wir waren sehr überrascht, dass wir zusammen mit den Jugendlichen einen tollen Abend ohne ,Racheaktionen’ verbringen durften.“ Neben dem sportlichen Programm gab es Angebote wie Rallyes, Quizabende, ein Bergfest zur Mitte der Freizeit und einen Wellnessabend.